Коммуналка подорожает еще на 30 процентов, - эксперты

Согласно программе МВФ, под которую «подписалась» Украина, уже с апреля следующего года тарифы будут повышаться каждый квартал, и население будет платить за отопление, горячую воду и газ на 32 процента больше, чем сейчас.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, Юрий Корольчук, член совета Института энергетических стратегий, отметил, что сейчас наша страна покупает газ в странах Евросоюза, и там рынок мгновенно реагирует, если цены меняются, и, поскольку началось подорожание нефти, через несколько недель нужно ждать и подорожание газа. Еще один эксперт, Валентин Землянский, говорит о том, что уже в следующем году, согласно формуле Кабмина, газ подорожает с 6,8 тысяч гривен за тысячу кубометров до 9,6 тысяч. Экономически обоснованный тариф на газ в следующем году может увеличиться на 25-60 процентов.
Эксперты подсчитали – если сейчас семья из трех человек, проживающая на жилплощади в 60 квадратов, платит за газ 2,5 тысячи (при наличии газового котла), в 2017 году она будет платить минимум 3,5 тысяч гривен. Цена газа связана с тарифами на отопление и горячую воду, следовательно, они тоже повысятся, отметили эксперты.
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