На Луганщині знайдено дві схованки зі зброєю - СБУ



Минулої доби співробітники Служби безпеки України під час спроби трьох осіб виїхати з окупованої території до підконтрольної Києву України виявили серед вантажу зброю. Також представники СБУ неподалік Лисичанська Попаснянського району Луганської області знайшли два міні-склади з російською зброєю. Про це сьогодні, 14-го жовтня, на офіційному веб-сайті повідомляє прес-центр Служби безпеки України,



У інформаційному листі зазначається, що всього було вилучено п’ять ручних гранатометів, сім мін, сім десятків ручних гранат, близько тисячі набоїв різного калібру та два саморобних вибухових пристрої. Наразі на основі вищезазначених подій правоохоронні органи вирішують питання порушення кримінального провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України.



Як відомо, це вже не перший випадок, коли співробітники СБУ виявляють контрабандистів. За різними підрахунками, через лінію розмежування на територію, підконтрольній українській владі, з зони



Горячая тема: Роман Доник: Прежнего Донбасса уже больше никогда не будет Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Минулої доби співробітники Служби безпеки України під час спроби трьох осіб виїхати з окупованої території до підконтрольної Києву України виявили серед вантажу зброю. Також представники СБУ неподалік Лисичанська Попаснянського району Луганської області знайшли два міні-склади з російською зброєю. Про це сьогодні, 14-го жовтня, на офіційному веб-сайті повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передає replyua.net У інформаційному листі зазначається, що всього було вилучено п’ять ручних гранатометів, сім мін, сім десятків ручних гранат, близько тисячі набоїв різного калібру та два саморобних вибухових пристрої. Наразі на основі вищезазначених подій правоохоронні органи вирішують питання порушення кримінального провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України.Як відомо, це вже не перший випадок, коли співробітники СБУ виявляють контрабандистів. За різними підрахунками, через лінію розмежування на територію, підконтрольній українській владі, з зони АТО нелегально перевозять та продають зброю загальним щомісячним товарообігом на суму від 2 до 5 мільйонів гривень. Представники СБУ регулярно зупиняють автомобілі, в яких знаходять нелегальну зброю.