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Україна не повинна платити Януковичу - Мін'юст

Україна не повинна платити Януковичу - Мін'юст
На сьогоднішній день немає жодного судового рішення закордонних судів, Загального суду Євросоюзу, чи Європейського суду справедливості стосовно виплат Україною будь-яких грошових компенсацій колишньому президенту Віктору Януковичу чи членам його родини. Про це сьогодні, 14-го жовтня, на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції розмістили відповідну заяву, повідомляє replyua.net.

«Адвокати Януковича заявляли про те, що на користь їхнього підзахисного з України стягуються деякі кошти. Це лише спекуляція та спроба маніпулювати українцями», - запевняють у повідомленні. Так, ще у березні поточного року захисники Януковичів подали заяву до Загального суду Євросоюзу щодо компенсації юридичних витрат, які Україна має повернути горе-президенту через те, що вона ініціювала судові процеси проти Януковича.

«На сьогоднішній день ці клопотання залишаються не розглянутими», - наголошує Мін’юст. «Таким чином, будь-які заяви адвокатів Януковича про те, що Європейський суд чи будь-який інший суд зобов’язав Україну повернути Януковичу понад 6 мільйонів гривень не відповідають дійсності. Ніхто нічого Януковичам не виплачує», - зауважили у Міністерстві юстиції.

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