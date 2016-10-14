Какие украинские продукты пользуются наибольшим спросом в Европе

Украинское зерно, курятина, а также ягоды пользуются большим спросом в странах Евросоюза, однако остальная продукция пока не может конкурировать с продукцией других европейских производителей.
Как передает replyua.net со ссылкой на АгроПортал, об этом сегодня рассказала Крина Лавери, секретарь по вопросам коммерции и энергетики посольства Великобритании в Украине. По ее словам, у украинских производителей имеется множество возможностей для реализации своих продуктов на европейском рынке, несмотря на различные законодательные барьеры. «Экспортные партии небольшие, однако зерно, курятина и ягоды в Украине очень высокого качества, и они быстро продаются в Европе. Ягоды, выращенные без пестицидов, - это самый ходовой продукт, и с ним нужно работать», отметила Лавери.
Также она подчеркнула, что для увеличения поставок в ЕС производители должны сосредоточиться только на качестве, и в этом случае уже через несколько лет они выйдут на новый уровень. Качество молочной продукции, круп и овощей оставляет желать лучшего, и с этими группами придется работать долго, добавила секретарь.
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