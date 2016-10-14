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Панов і Захтій зараз у СІЗО "Лефортово"

Панов і Захтій зараз у СІЗО "Лефортово"
До затриманих на території окупованого Криму та звинувачених у причетності до теракту громадян України Панова Євгена та Захтія Андрія після того, як їх перевезли до слідчого ізолятора Лефортово не приходили ні адвокати, ні дипломати. Про це під час ефіру на телеканалі «112 Україна» розповіла правозахисниця з Росії Зоя Свєтова, яка і визначила їх місцезнаходження, інформує replyua.net.

Жінка зауважила, що представники Громадської спостережної комісії декілька разів ходили до вищезазначеного СІЗО та питали, чи є у ньому Захтій та Панов. «Це було вчора. Наші люди в черговий раз прийшли до слідчого ізолятора Лефортово. Вони запитали про Панова та Захтія, чи немає таких. Їм на цей раз відповіли, що є, і що вони недавно прибули», - повідомила Свєтова.

Самі затримані повідомили, що у Москву їх привезли вночі з 6-го на 7-ме жовтня. «Панов розповів, що до Москви з Криму їх переправляли на гелікоптері. Потім їх везли на автомобілі, але куди вони не бачили через те, що їх на голови понадягали мішки. Вони так і не зрозуміли де знаходяться. Вони вважали, що це Ростов», - розповіла вона. Правозахисниця зазначила, що чоловік просили повідомити про їхнє місце перебування їхніх родичів та консула України.

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