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За ввесь період АТО загинуло понад 2.5 тисячі українців - Порошенко

За ввесь період АТО загинуло понад 2.5 тисячі українців - Порошенко
За ввесь період проведення антитерористичної операції на сході України в ній брали участь понад 280 тисяч громадян України як зі зброєю в руках, так і забезпечували матеріальною допомогою. З них 2 тисячі 533 людини загинули. Про се сьогодні, 14-го жовтня, під час урочистої присяги курсантів на Софіївській площі в День захисника України зазначив президент України Петро Порошенко, інформує replyua.net.

Також глава держави повідомив, що 266 тисяч осіб отримали звання учасника бойових дій. За словами президента, лише за поточний рік у якості добровольців на службу до Збройних сил України вступили майже 58 тисяч осіб. «Також з тих військових, служба яких добігла до завершення і вони вже повернулися додому, ми створили оперативно-резервний запас першої черги, який налічує в собі майже 100 тисяч українських службовців. Напевно це вперше, коли в Україні було проведено військове навчання, в якому взяли участь резервісти», - розповів він.

Водночас з цим Порошенко зазначив, що на сьогоднішній день у військових частинах України на військовій службі знаходиться близько 10-ти тисяч жінок, стільки ж військовослужбовців отримали державні нагороди; 33 наших захисників отримали звання «Герой України».

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