Эксперт: ситуация с обнищанием украинцев просто катастрофическая

Игорь Баленко, основатель торговой сети Фуршет, дал интервью «Новому времени» и рассказал, что украинцы продолжают беднеть с огромной скоростью, сообщает replyua.net.
По словам Баленко, население Украины уже давно отказалось от дорогой продукции, и сейчас между качеством и ценой украинцы выбирают только цену. Бизнесмен подчеркнул, что чеки в супермаркетах выросли, но это не свидетельствует о том, что народ стал богаче – причина в огромной инфляции. «Некоторые продукты немного подешевели, и население приобретает только такую продукцию, а то, что было дорогим и подорожало еще больше, остается лежать на прилавках. Увеличились продажи в секонд-хендах, люди живут в страхе и не знают, что будет завтра, пытаются экономить буквально на всем, и такая тенденция началась еще в 2015 году», подчеркнул Баленко.
По его словам, постепенно ситуация все-таки улучшается, и это происходит благодаря снижению темпов роста инфляции и незначительному повышению зарплат, однако за всю историю Украины он не припомнит такого огромного количества людей в магазинах, где продают вещи, бывшие в употреблении. «Это свидетельствует даже об обнищании среднего класса», уверен бизнесмен.
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