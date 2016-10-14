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Троицкий: почему украинцы не должны бояться российской пропаганды

Троицкий: почему украинцы не должны бояться российской пропаганды
Артемий Троицкий в интервью Апострофу заявил о том, что украинцы не должны бояться российской пропаганды, поскольку она уже навредила Украине, как могла.

По информации replyua.net, российский журналист и музыкальный критик подчеркнул, что Украине не нужно бороться с российской пропагандой, поскольку РФ уже так навредила украинцам, что они давно поняли, что из себя представляет соседняя страна. «В других государствах, где нет войны, но есть русская диаспора, такая пропаганда действительно может нанести огромный вред, но Украине это уже не грозит. Я не понимаю, почему до сих пор некоторые украинцы иногда думают о том, что Путину нужно вводить войска, и для меня это кажется странным."

" Вы, украинцы, воюете с Россией, причем Россия в этом контексте является оккупантом и агрессором, и непонятно, какие еще нужны аргументы для той группы украинцев. Мне кажется, что украинцы, придерживающиеся пророссийской позиции, являются извращенцами или идиотами, а также самыми настоящими предателями Украины, которая переживает самый тяжелый момент своей истории», подчеркнул россиянин.

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