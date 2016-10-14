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Почему Штайнмайер предал Путина?

Почему Штайнмайер предал Путина?
Как передает replyua.net, министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер заявил, что пока выборы на Донбассе невозможны, хотя Минские соглашения остаются рамочными соглашениями. Как правильно понимать эти заявления Штайнмайера? Что важного в новом заявлении министра иностранных дел Германии по поводу выборов в Донбассе? На эти вопросы в эфире «Громадського радио» рассказал политический эксперт Владимир Ермоленко.

«Заявления министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера можно толковать двойным образом. Признание Штайнмайера в том, что сейчас выборы не являются возможными – это большой позитив. Потому что мы знаем, что канцлер Ангела Меркель занимает более жесткую позицию в отношении России и Минска, господин Штайнмайер занимает более мягкую. И обычно именно госпожа Меркель отмечала, что сначала должны быть выполнены все вопросы безопасности на Донбассе, за которые ответственна Россия и только затем можно перейти к политическим условиям. Сейчас же видно, что своими заявлениями министр Германии отворачивается от Путина, возможно даже нарушая предварительные договоренности. Но, все равно вторая часть фразы Штайнмайера – это слова о том, что нужно начинать политический процесс. И это значит, что на Украине сейчас будет давление для принятия закона о местных выборах на тех территориях. Но это не индивидуальная позиция Штайнмайера, это позиция Германии и Франции, относительно тех изменений, которые должны произойти в Конституции Украины для предоставления тем территориям автономных статусов, принятия закона о выборах на Донбассе и проведение амнистии. Эти условия озвучивались давно. Украина их пока не выполняет. И к счастью это не влияет на позицию европейцев в вопросе санкций», – отметил Владимир Ермоленко.

Эксперт также высказал убеждение, что существует очень маленькая вероятность того, эти изменения удастся провести сейчас через парламент. И такая же позиция украинских дипломатов, пока продолжаются обстрелы, завозится со стороны России оружие и продолжается война, нет смысла начинать политический процесс. Немцы же хотят, чтобы это происходило одновременно. Этот вопрос дипломатической игры для украинского парламента. Стоит ли сейчас принимать закон о выборах на Донбассе, можно ли там прописать, что они должны состояться в таких-то условиях и через столько-то лет?

«На всем этом фоне дипломатических заявлений не стоит забывать о недавно принятой резолюцию ПАСЕ, в которой ответственность за нарушение прав человека на украинских территориях, неподконтрольных украинской власти, возложена именно на Россию, не на ДНР, ЛНР, а именно на Россию. Это очень важный и реалистичный документ. Я бы даже назвал его большой победой наших дипломатов. Еще летом говорилось о том, что надо снимать санкции ПАСЕ по России. Это не экономические, а политические санкции, напомню. То, что сейчас этого не произошло и санкции продлены – это большая победа. ПАСЕ это не тот орган, который мог бы накладывать и снимать экономические, скажем, санкции, но это достаточно важный орган для понимания европейского контекста. Это очень мощный голос во всем мире», – подчеркнул Владимир Ермоленко.

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