Эксперт: у должников будут отбирать квартиры

У украинцев, которые задолжали по коммуналке огромные суммы, будут отбирать квартиры, но при этом не станут привлекать к уголовной ответственности. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, об этом рассказал ведущий специалист «УкрЮрЦентра» Анатолий Жила.
По его словам, в УК нет статьи, которая бы предусматривала уголовное наказание за неуплату коммуналки, и, если на подъезде вашего дома развешивают объявления о том, что злостных неплательщиков привлекут к суду и отправят за решетку, эти объявления не имеют никакой силы, и жильцов просто хотят запугать, чтобы они начали выплачивать задолженность. Однако, эксперт отмечает, что квартиру по закону отобрать смогут согласно статье 68 Жилищного кодекса. Квартиросъемщик обязан своевременно вносить оплату, и, если этого не происходит, он привлекается к суду. Через суд поставщик имеет право наказать должника за неуплату услуг.
Приказ суда – это исполнительный документ, и, когда его предъявят в исполнительную службу, начнется разбирательство. Если у должника не найдется суммы, чтобы выплатить долги, подчеркнул эксперт, у него могут конфисковать недвижимое имущество. Это произойдет в случае, если сумма задолженности превышает 14,5 тысяч гривен.
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