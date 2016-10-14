Пономарь: из Турции приходят важные новости

Сегодня праздничная пятница и важных событий немного, но нужно отметить новости, приходящие из Турции. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
Израиль и Турция начинают процесс возобновления отношений, и в ближайшие дни страны обменяются послами, но это не самая важная новость. Дело в том, пишет блогер, что Израиль и Турция возобновили переговоры по строительству газопровода из Израиля в Турцию, и это означает, что «Газпром» снова останется не у дел. Также Пономарь напоминает, что сегодня в Украине не один, а три очень значимых и хороших праздника. Для тех, кто не в курсе – 14 октября украинцы празднуют не только День защитника Украины. И нужно запоминать, отмечает Пономарь, что в этот день в Украине также День украинского казачества и Покров Пресвятой Богородицы.
Нужно привыкать к тому, что 14 октября – особенный день для нашей страны. Напомним, что Израиль и Турция возобновили отношения, однако Турция также планирует строительство «Турецкого потока» - российского газопровода. Сначала планировалось построить четыре нитки трубопровода, теперь РФ ведет переговоры только об одной, которая сможет обеспечить газом лишь отдельные районы Турции.
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