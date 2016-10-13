«Я тут»: пронизливий ролик про українських захисників зворушив соцмережі

Завтра, чотирнадцятого жовтня, відзначається День захисника України. Зараз, коли тисячі наших співвітчизників захищають нашу державу на Сході, ця урочиста дата набуває особливих акцентів, - про це інформує replyua.net.
Бажаючи напередодні свята нагадати українським захисникам про загальнонародну підтримку, група активістів створила відео про них. У ньому автори нагадують, що кожен із наших воїнів – це хтось, кого ми добре знаємо. Це наші сусіди, друзі, колеги чи однокласники. Вони зробили свій вибір і наразі щодня ризикують життям, боронячи наш мир і спокій. І сьогодні, і кожного наступного дня вони заслуговують хоча б на щирі слова вдячності. У соціальних мережах відео викликало шквал захоплення. У коментарях до ролика користувачі бажають українським воякам сил та здоров’я, а також дякують за мужність і стійкість.
Нагадаємо, День захисника України відзначається чотирнадцятого жовтня відповідно до указу президента від цього ж дня з 2014 року. Крім того, на цю ж дату припадають такі свята та пам’ятні дати: православне християнське свято День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День створення Української повстанської армії. З 2015 року цей день є вихідним.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter