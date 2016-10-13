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Київське метро позбувається жетонів на користь PayPass

Київське метро позбувається жетонів на користь PayPass
КП «Київський метрополітен» розпочав роботу по заміні турнікетів на станціях. На нових пропускних пунктах жетонного пропуску не буде. Про це сьогодні, 13-го жовтня, представникам «УП» розповіла спікер «Київського метрополітену» Наталія Макогон, передає replyua.net.

«Наразі оновлені турнікети знаходяться на станції метро «Льва Толстого». Нововведений в Києві PayPass не приймає старих жетонів. До наступного понеділка планується на кожній станції встановити по одному-двом такому турнікету. Ця робота буде тривати поступово. Ми хочемо повністю відмовитися від жетонів та перейти на пластикові картки», - повідомила вона.

На даний момент спеціалісти встановлюють нові турнікети на двох станціях метро: «Академмістечко» та «Житомирська». «На сьогоднішній день ми маємо робочу групу та опрацьовуємо це питання. Карти PayPass та «карта киянина» дали змогу частково позбутися питання жетонів. Всі зарубіжні гості мають PayPass, студенти та пенсіонери мають картки. Наразі ми займаємося питанням щодо того, скільки реально таких людей, яким потрібна всього 1-2 поїздки», - відповіла вона на питання про те, що робити людям, яким потрібна лише одна поїздка в метро.

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