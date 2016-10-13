валюта
СпецтемаБританія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки

Апеляційний суд не задовольнив клопотання Каська щодо повернення авто

Апеляційний суд не задовольнив клопотання Каська щодо повернення авто
Апеляційний суд Києва прийняв рішення залишити без змін вирок Печерського райсуду Києва про арешт автомобіля колишнього замісника глави Генеральної прокуратури України Віталія Каська. Про це сьогодні, 13-го жовтня, повідомляє прес-центр Апеляційного суду, передає replyua.net.

«У четвер колегія суддів з розгляду кримінальний проваджень Апеляційного суду опрацювала апеляційну заяву, яку було отримано в інтересах підозрюваного Каська. Просилося скасувати рішення Печерського райсуду Києва щодо накладеного арешту на автомобіль підозрюваного Каська», - зазначається у інформаційному листі.

Проте Апеляційний суд визнав законним такий вирок судді Печерського районного суду Києва. Таким чином, апеляційна скарга, яку було подано в інтересах Каська В.В. не було задоволено. Як повідомлялося раніше, суд наклав арешт на автомобіль колишнього заступника генерального прокурора України Віталія Каська, підтримавши вимогу прокурора. Мова йде про автомобіль Toyota RAV4. Також наприкінці травня поточного року суд арештував квартиру Каська та заборонив йому там проживати. Каська підозрюють у незаконному привласненні низки державних службових квартир.

Горячая тема: Британія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 окт 2016
17324

Манн: Бальчун начинает звереть

Глава «Укрзализныци» Войцех Бальчун дал интервью, в котором отчитался за первые сто дней своей работы на высокой должности, и, судя по всему, этот парень уже начинает звереть. Как передает


Свежие новости

Штаб АТО назвав чергову брехню Захарченка провокацією

Київське метро позбувається жетонів на користь PayPass

Для участі у війні в Сирії Донбас покинули 600 терористів - ДПСУ

Блогер поділився неймовірною історією українського зрадника в Росії

Апеляційний суд не задовольнив клопотання Каська щодо повернення авто

Экспорт украинской пшеницы может сократиться

Експерт поховав хворі фантазії Путіна про унікальну радіоелектронну зброю Росії

У Криму продовжується судовий конвеєр. Чийгоз залишається під арештом

Жизнь крымчан продолжает ухудшаться

РФ офіційно підтвердила факт надання притулку президенту-втікачу

В'єтнам поставив хрест на розміщенні російських військових баз

Гройсман: киевляне оформляют субсидии реже жителей других городов

Тайсона Фьюри лишили боксерской лицензии

Генерал: Жириновского заставили сказать о ядерной войне

В Айове скандал и срыв выступления Билла Клинтона

Штайнмайєр різко відповів на критику депутата ПАРЄ щодо України

В Гидрометцентре рассказали, когда ждать тепла

Сергей Таран: Ситуация в Сирии изменится на второй день, после выборов в США

В Чехии появились рабочие места для медиков из Украины

РФ готується до санкцій ще на 3 роки

 Новости за день