Апеляційний суд не задовольнив клопотання Каська щодо повернення авто

Апеляційний суд Києва прийняв рішення залишити без змін вирок Печерського райсуду Києва про арешт автомобіля колишнього замісника глави Генеральної прокуратури України Віталія Каська. Про це сьогодні, 13-го жовтня, повідомляє прес-центр Апеляційного суду, передає replyua.net.
«У четвер колегія суддів з розгляду кримінальний проваджень Апеляційного суду опрацювала апеляційну заяву, яку було отримано в інтересах підозрюваного Каська. Просилося скасувати рішення Печерського райсуду Києва щодо накладеного арешту на автомобіль підозрюваного Каська», - зазначається у інформаційному листі.
Проте Апеляційний суд визнав законним такий вирок судді Печерського районного суду Києва. Таким чином, апеляційна скарга, яку було подано в інтересах Каська В.В. не було задоволено. Як повідомлялося раніше, суд наклав арешт на автомобіль колишнього заступника генерального прокурора України Віталія Каська, підтримавши вимогу прокурора. Мова йде про автомобіль Toyota RAV4. Також наприкінці травня поточного року суд арештував квартиру Каська та заборонив йому там проживати. Каська підозрюють у незаконному привласненні низки державних службових квартир.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter