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Экспорт украинской пшеницы может сократиться

Экспорт украинской пшеницы может сократиться
Представители Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов обнародовали новый отчет об объемах урожая зерновых. Как информирует replyua.net, согласно данным нового отчета, экспорт украинской пшеницы в текущем маркетинговом году может упасть примерно на одиннадцать процентов по сравнению с объемами экспорта прошлого маркетингового года.

В прошлом маркетинговом году Украина экспортировала 17 миллионов 430 тысяч тонн пшеницы. В этом месяце Министерство сельского хозяйства немного улучшило прогноз по экспорту украинской пшеницы – до 15,5 миллионов тонн. Ранее в прогнозе сообщалось, что Украина экспортирует только 15 миллионов тонн. Кроме того, в нашей стране прогнозируют сокращение производства пшеницы на 270 тысяч тонн до 27 миллионов тонн в этом маркетинговом году.

Нужно отметить, что Украина практически перестала импортировать пшеницу. Однако в текущем МГ специалисты прогнозируют увеличение импорта. В прошлом маркетинговом году он достигал всего 0,03 миллионов тонн, в этом году импорт может увеличиться до 0,05 миллионов тонн. Напомним, что ранее стало известно о резком сокращении импорта рыбы в Украину.

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