Экспорт украинской пшеницы может сократиться

Представители Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов обнародовали новый отчет об объемах урожая зерновых. Как информирует replyua.net, согласно данным нового отчета, экспорт украинской пшеницы в текущем маркетинговом году может упасть примерно на одиннадцать процентов по сравнению с объемами экспорта прошлого маркетингового года.
В прошлом маркетинговом году Украина экспортировала 17 миллионов 430 тысяч тонн пшеницы. В этом месяце Министерство сельского хозяйства немного улучшило прогноз по экспорту украинской пшеницы – до 15,5 миллионов тонн. Ранее в прогнозе сообщалось, что Украина экспортирует только 15 миллионов тонн. Кроме того, в нашей стране прогнозируют сокращение производства пшеницы на 270 тысяч тонн до 27 миллионов тонн в этом маркетинговом году.
Нужно отметить, что Украина практически перестала импортировать пшеницу. Однако в текущем МГ специалисты прогнозируют увеличение импорта. В прошлом маркетинговом году он достигал всего 0,03 миллионов тонн, в этом году импорт может увеличиться до 0,05 миллионов тонн. Напомним, что ранее стало известно о резком сокращении импорта рыбы в Украину.
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