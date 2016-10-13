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У Криму продовжується судовий конвеєр. Чийгоз залишається під арештом

У Криму продовжується судовий конвеєр. Чийгоз залишається під арештом
Самопроголошений «верховний суд Криму» прийняв рішення продовжити термін тримання під ватою заступнику глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Про це на своїй сторінці в Твіттері повідомив його захисник Полозов Микола, передає replyua.net.

В той самий час він розповів, що «суддя» Капустіна після винесення вироку оголосила судове засідання закритим і одразу ж відкрила нове. «Без ніякої перерви, залишаючись на місцях, поновлюється слухання справи Чийгоза. Наразі йде процес допиту потерпілого Єрнева», - пише адвокат.

Водночас він зазначив, що Чийгоз оголошував відвід суддя та прокурору, проте його відхилили. При тому, за словами Полозова, суд відмовив Чийгозу в законному праві ознайомитися з матеріалами справи. Як зазначалося раніше, Ахмет Чийгоз був затриманий ще на початку 2015 року за участь в протесті проти анексії Криму біля стін будівлі Верховної Ради Криму, який відбувся наприкінці лютого 2014 року. Окупаційний суд Сімферополя розділив справу «26-го лютого» та виніс справу Чийгоза окремо. Всім організаторам того протесту загрожує позбавлення волі. Чийгозу загрожує позбавлення волі на 10 років лише за те, що він вирішив відстояти свої інтереси.

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