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До розстрілів на "Майдані" причетна Росія - Яценюк

До розстрілів на "Майдані" причетна Росія - Яценюк
Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк переконаний, що рішення про варварський розгін «Революції гідності» у січні 2014 року було прийняте на основі зустрічі президентів Віктора Януковича та Володимира Путіна в Сочі. Про це він сьогодні, 13-го жовтня, розповів після надання свідчень на допиті в Генпрокуратурі України, та розмістив відповідну інформацію у себе на Твіттері, повідомляє replyua.net.

Він знаходить зв'язок між двома подіями: кривавим розгоном на початку 2014 року учасників «Майдану» та зустріччю за кілька днів перед цим в Сочі колишнього президента України Віктора Януковича та президента РФ Володимира Путіна. «Згідно з отриманими нами даними, після зустрічі в Сочі главі Міністерства внутрішніх справ Захарченку та керівнику Служби безпеки Якименку був наданий наказ за сприяння спецслужб Російської Федерації готувати план розгону протестувальників за допомогою зброї, тобто вбиваючи людей», - заявив Яценюк.

Він наголошує, що цей план готувався виключно за підтримки та консультацій російських силових структур. «Тоді Україна не мала таких спеціалістів, які б могли створити настільки кривавий план. Зате вони були у дружнього сусіда - Росії», - зазначив колишній прем’єр.

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