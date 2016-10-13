Украина продолжает сокращать импорт рыбы

В этом году наблюдается сокращение поставок рыбы и морепродуктов в Украину. Как информирует replyua.net со ссылкой на АгроПерспективу, в сентябре текущего года импорт достиг 862 тонн, однако месяцем ранее Украина импортировала 926 тонн свежей рыбы. В период с января по сентябрь 2016 года Украина импортировала в общей сложности почти 7,1 тысяч тонн свежей рыбы.
Самые низкие показатели были зафиксированы в июле – всего 651 тонна. Эксперты отмечают, что снижение импорта никак не связано с тем, что украинцы начали потреблять намного меньше морепродуктов и рыбы, напротив, спрос на эту продукцию увеличивается каждый месяц, о чем недавно заявил Дмитрий Загуменный, глава Ассоциации украинских импортеров морепродуктов и рыбы.
Он отметил, что девальвация гривны привела к резкому подорожанию импортной продукции, и многие украинцы перешли на отечественный продукт, однако ситуация в экономике стабилизируется, кроме того, была отменена дополнительная десятипроцентная пошлина на импорт, и уже сейчас морепродукты и рыба, произведенные за границей, немного подешевели. По словам эксперта, сейчас растет потребление и дешевой, и дорогой рыбы в Украине.
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