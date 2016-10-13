В Гидрометцентре рассказали, каким будет отопительный сезон

Отопительный сезон в Украине может быть немного короче, чем в прошлом году, поскольку эта зима будет довольно теплой, но не исключены резкие перепады температур и несколько очень морозных дней.
По информации replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, отопительный сезон будет продолжаться 160-180 дней, как и положено. По словам Анатолия Прокопенко, заместителя главы Гидрометцентра, такая продолжительность соответствует нормам. Прокопенко подчеркнул, что синоптики уже составили долгосрочный прогноз на ближайшие месяцы, и предстоящая зима должна быть теплой, однако не исключены резкие, но краткосрочные похолодания, во время которых ожидаются сильнейшие снегопады. Такие морозные и снежные дни синоптики прогнозируют в январе и в феврале, а вот декабрь выдастся довольно ровным и теплым.
Напомним, что подача тепла в социальные учреждения Украины началась еще 10 числа по заявкам от школ, больниц и детских садов. В некоторых украинских городах тепло в жилые дома начали подавать 11 октября, однако в большинстве украинских регионов отопительный сезон начнется только на следующей неделе.
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