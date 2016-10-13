Як показало опитування, з кожним днем війни Росія сама штовхає Донбас в НАТО – експерт

Як передає replyua.net, політичний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна в ефірі «Громадського радіо» розповіла про зміну настроїв на Донбасі. За її інформацією 24% населення на підконтрольній території Донбасу висловилися за приєднання до НАТО і близько 33% виступають за позаблоковий статус України.
«Починаючи з травня 2014 року, ми проводимо опитування щодо Донецької і Луганської областей виключно на територіях, підконтрольних уряду. Звичайно, технічно можна організувати дослідження на непідконтрольних територіях, але при цьому сумніватися в їх прозорості і відповідно в тому, що насправді відбувається в громадській думці. Тому ми не беремося за це. Якщо ми будемо ставити питання щодо соціальної та політичної ситуації, то швидше за все будемо стикатися або з великою кількістю відмов від участі в опитуванні, що відразу знижує надійність дослідження, або з нечесними відповідями», – розповіла Марія Золкіна.
Якщо говорити про те, що змінилося в настроях людей, то тут існує два моменти, в яких кардинально змінилася точка зору людей і з'явився незворотний тренд. Перше – це зовнішньополітичні орієнтації. Ці зміни, характерні в цілому для країни, але вони найбільш промовисті в разі Донецької та Луганської областей. Це ставлення до ідеї співпраці або з західними партнерами у вигляді європейської або євроатлантичної інтеграції.
Не секрет, що Донецька і Луганська області разом з іншими східними і південними регіонами України і Кримом були оплотом євразійської інтеграції. До 2014 року країна дійсно була поділена на дві частини: половина дивилася в бік інтеграції з Митним союзом, а друга частина (центр, захід і північ) дивилися в бік інтеграції з ЄС і НАТО. У НАТО 4 роки тому на Донбасі гарантії безпеки України вбачали менше 1% населення регіону. Сьогодні їх налічується 24%. Звичайно, це не 70% як, наприклад, на заході України. Проте, для цього окремого регіону країни – це колосальні зміни.
На думку експерта, такий поворот населення в сторону НАТО говорить про розчарування в ідеї тісних військово-політичних відносин з Російською Федерацією. Тобто ми маємо не просто надію на можливість ефективних взаємовідносин з тим же НАТО, ми маємо розчарування в можливості інтеграції в зворотному напрямку. Розчарування в східному напрямку йде більш швидкими темпами, ніж зростає підтримка тісних відносин із західним вектором.
Близько 33% на території підконтрольного Донбасу виступає за позаблоковий статус України. 13% виступають за співпрацю з Росією та іншими країнами СНД, і 24% - за НАТО. При чому, ці 24% - це найвищий показник, ніж середній показник по країні до початку агресії. Тому що в середньому по Україні до 2014 року тільки близько 12-13% українців розглядали гарантію безпеки України в членстві в НАТО.
«Південні регіони, Одеська, Миколаївська та Херсонська області, на сьогодні для мене виглядають досить ризикованими, тому що ми бачимо там деяке зависання ситуації. На Донбасі громадська думка більш напружена. Наприклад, на Донбасі найвищий рівень довіри до місцевих організацій та волонтерів у порівнянні з іншими регіонами. Також там в цьому році збільшилася довіра до місцевої влади. Це відрізняє цей регіон від інших. Така ситуація склалася, оскільки люди знаходяться в більш тісній зв'язці з тими, хто вирішує їх проблеми. Зараз, якщо говорити про Європейський Союз, то приблизно рівні частини населення Донбасу підтримують приєднання до ЄС і виступають за те, що нам не потрібно ні в ЄврАзЕС, ні в Європейський союз. І це нормально», – зазначила Марія Золкіна.
Вона висловила переконання, що відносини України з Заходом, наприклад, в частині переговорів по врегулюванню конфлікту, обов'язково повинні враховувати настрої, які панують в суспільстві щодо цього конфлікту і допустимих компромісів. На Донбасі, наприклад, в минулому році, аж до кінця 2015 року, абсолютна більшість, майже 60%, були готові на будь-які компроміси заради припинення війни. І за 8 місяців ситуація змінилася. Зараз на підконтрольній території Донбасу близько 42% населення виступають за те, щоб компроміси все-таки були виборчими. А ті, хто виступає за будь-які компроміси виявилися в меншості – їх близько 29-30%. Тобто відбувається якесь вирівнювання сприйняття конфлікту по всій території України. Це пов'язано з безрезультатністю нинішніх переговорів. Відсоток людей з регіональною та локальною ідентичністю на Донбасі був найбільш високим в країні. При цьому після початку військових подій в 2014 році поступово почала зростати орієнтованість на себе, як громадянина України. На сьогодні близько2/3 жителів підконтрольної частини Донбасу в першу чергу називають себе громадянами України.
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