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«Укрзализныця» отказалась от покупки скоростных поездов

«Укрзализныця» отказалась от покупки скоростных поездов
Компания «Укрзализныця» отменила тендер на покупку двух современных скоростных поездов общей стоимостью около 330 миллионов гривен. Как информирует replyua.net со ссылкой на Новое время, в компании назвали причину отказа от проведения тендера – якобы невозможно устранить нарушения, которые были выявлены в ходе других нарушений, связанных с законодательством.

Более того, такая информация появилась всего за несколько минут до начала торгов, и их «быстро свернули». Напомним, что в тендере должны были принять участие «Харьковский вагоностроительный завод» и «Крюковский вагоностроительный завод». Ранее стали известны и условия этого тендера – производитель должен был передать составы в эксплуатацию «Укрзализныци» до конца текущего года. Компания планировала приобрести скоростные поезда со скоростью до 160 километров в час.

Напомним, что ранее в «Укрзализныци» отчитались о состоянии грузовых составов. Их количество за последнюю четверть века сократилось почти в два раза, а износ вагонов превысил 90 процентов. В настоящий момент из-за дефицита подвижных составов невозможно обеспечить бесперебойную перевозку продукции.

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