«Укрзализныця» отказалась от покупки скоростных поездов

Компания «Укрзализныця» отменила тендер на покупку двух современных скоростных поездов общей стоимостью около 330 миллионов гривен. Как информирует replyua.net со ссылкой на Новое время, в компании назвали причину отказа от проведения тендера – якобы невозможно устранить нарушения, которые были выявлены в ходе других нарушений, связанных с законодательством.
Более того, такая информация появилась всего за несколько минут до начала торгов, и их «быстро свернули». Напомним, что в тендере должны были принять участие «Харьковский вагоностроительный завод» и «Крюковский вагоностроительный завод». Ранее стали известны и условия этого тендера – производитель должен был передать составы в эксплуатацию «Укрзализныци» до конца текущего года. Компания планировала приобрести скоростные поезда со скоростью до 160 километров в час.
Напомним, что ранее в «Укрзализныци» отчитались о состоянии грузовых составов. Их количество за последнюю четверть века сократилось почти в два раза, а износ вагонов превысил 90 процентов. В настоящий момент из-за дефицита подвижных составов невозможно обеспечить бесперебойную перевозку продукции.
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