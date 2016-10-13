КС вирішить питання конституційності позбавлення звання президента Януковича

Конституційний суд збирається починати розгляд справи про конституційність позбавлення звання президента України Віктора Януковича. Відповідне рішення Верховна Рада прийняла на початку минулого року. Про це сьогодні розповіли у прес-центрі КС, передає replyua.net.
Таку пропозицію до Конституційного суду вніс діючий президент України Петро Порошенко. Перше судове засідання з цього питання заплановано на наступну середу, 19-го жовтня, на 10-ту годину ранку. Буде відбуватися письмове слухання. Як зазначалося раніше, глава держави Петро Порошенко звернувся до Конституційного суду України, закликаючи розглянути конституційність рішення Верховної Ради щодо позбавлення Віктора Януковича звання президента України. «На сьогоднішній день навколо цього питання дуже багато спекуляцій. Ми маємо остаточно через суд вияснити, чи конституційне це було рішення», - зазначив президент. Відповідне рішення ВРУ прийняла 4-го лютого минулого року. Петро Порошенко вважає, що парламент перевищив свої повноваження, приймаючи та затверджуючи таке рішення. Рішення конституційного суду з цього питання має стати ключовим, яке розсіє будь-які сумніви серед громади.
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