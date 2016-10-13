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Бойовики ДНР заявили, що Стрєлков-Гіркін не допомагає своїй родині, і взяли його дітей під опіку – блогер

Бойовики ДНР заявили, що Стрєлков-Гіркін не допомагає своїй родині, і взяли його дітей під опіку – блогер
Один з керівників російської організації «Союз добровольців Донбасу», яка об'єднує російських бойовиків, які воювали на Донбасі проти ВСУ, заявив що його організація була змушена взяти на себе турботу про колишню дружину і дітей польового командира Ігоря Стрєлкова, так як він сам їм не допомагає. Про це на своїй сторінці в Facebook пише блогер Денис Каазанський, передає replyua.net.

Про готовність допомагати родині Стрєлкова під час з'їзду організації в Ростові-на-Дону заявив колишній «міністр державної безпеки ДНР» Андрій Пінчук. «Якщо ви уважно слухали інформацію про діяльність Союзу, то одним з напрямків нашої діяльності є допомога сім'ям ополченців. І, як би вам смішно не було, але дружина полковника Гіркін (Стрєлкова) – це дружина ополченця, тому що вона виховує дітей ополченця Гіркіна. А так як ополченець Гиркин, на жаль, не допомагає членам своєї сім'ї, то Союзу добровольців Донбасу на підставі свого Статуту це доводиться робити за добровольця Гіркін», - розповів Пінчук колишньому українському журналісту Олександру Чаленко, який в 2014 році переїхав до Росії і став підтримувати бойовиків.

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