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Система відеофіксацій показує, як українці не вміють дотримуватись ПДР

Система відеофіксацій показує, як українці не вміють дотримуватись ПДР
Автоматизована система відеофіксацій порушення правил дорожнього руху, яка наразі працює у тестовому режимі, записує масу порушень. Про це під час розмови з представниками преси повідомив глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає replyua.net.

«Мені цікаво, що буде тоді, коли ми запустимо систему відеофіксацій в повноцінному режимі по всій території України? Адже наразі, зібравши матеріали з декількох камер, ми побачили просто масові порушення правил дорожнього руху», - зауважив міністр. Аваков переконаний, що для забезпечення власної ж безпеки українцям потрібно все таки обмежувати себе в деяких діях. «Це стосується не лише автомобільного транспорту. Ми бачили, як люди, нехтуючи правилами дорожнього руху та правилами безпеки переходять дорогу на червоне світло, роблять це у невизначених місцях і це лише початок списку», - наголосив він. Як повідомлялося раніше, Міністерство внутрішніх справ України запровадило в тестовому режимі роботу системи автоматизованої відеофіксації порушень правил дорожнього руху в двох українських містах: Одесі та Києві. Така система дасть змогу набагато ефективніше фіксувати порушення ПДР, що допоможе роботі правоохоронців.

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