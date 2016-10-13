Савченко все таки визнала, що нещодавно була в окупованому Донбасі

Депутат Верховної Ради України, представник Парламентської асамблеї Ради Європи Надія Савченко офіційно заявила про те, що деякий час тому назад вона повернулася з окупованих територій, де відвідувала місця позбавлення волі та «спілкувалася зі своїми тюремниками». Про це вона розповіла, виступаючи під час обговорення питання щодо України в залі засідання ПАРЄ, передає replyua.net.
«Не так давно мені довелося побувати на тимчасово окупованих територіях Донбасу. І можливо це здається дивним, але мені довелося спілкуватися з тими особами, які утримували мене у полоні», - зазначила Савченко. Жінка запевняє, що її спілкування з представниками самопроголошених республік дало свої результати. «Ми детально оговорили деякі питання. Я навіть змогла відчути зміну їхніх настроїв», - каже нардеп.
«Близько 75 відсотків з тих, хто там знаходиться, серед яких і ті, що мене утримували, говорять, що шкодують про те, що відбувається, що вони тримають зброю», - зауважила Савченко. Як зазначалося раніше, кореспондент Мацука Олексій повідомляв, що за його даними, Савченко кілька тижнів тому намагалася потрапити до окупованих територій, щоб зустрітися з Захарченком. Проте тоді сама Савченко заявила, що це неправда, і що вона вже дуже давно не була в окупованому Донбасі.
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