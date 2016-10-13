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В Карпатах выпало рекордное количество снега

В Карпатах выпало рекордное количество снега
В высокогорье Карпат несколько дней назад пришла настоящая зима – столько снега в октябре туристы давно не видели. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, в Карпатах уже лежат большие сугробы, и синоптики уверяют, что снег не должен растаять, поскольку в дневные часы удерживается температура около нуля.

Черногорский поисково-спасательный пост сообщает на своей странице в Фейсбуке о том, что туристам, которые собираются в Карпаты, в эти дни лучше воздержаться от поездок. Спасатели не рекомендуют отправляться в пешие экскурсии по Черногорскому хребту в Карпатах из-за сильной непогоды. Напомним, что Черногора является самым высоким хребтом в Карпатах, и она расположена на востоке Полонинского Бескида. Зима в этом районе наступает довольно рано, однако в этом году спасателей удивило такое обилие снега.

Нужно отметить, что сейчас в Украине господствует мощный балканский циклон, который принес с собой похолодание и ураганный ветер. Непогода вторые сутки бушует в Одессе, где только вчера было повалено около двухсот деревьев, повреждены десятки автомобилей. В ГСЧС сообщили и о жертвах разгулявшегося шторма.

В Карпатах выпало рекордное количество снега

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