«Укрзализныця»: износ грузовых составов превысил 90 процентов

Из-за полного износа грузовых составов в Украине теперь не могут обеспечить бесперебойные перевозки продукции предприятий энергетической отрасли, АПК и горно-металлургического комплекса, передает replyua.net со ссылкой на данные «Укрзализныци».
Согласно последним данным, износ грузовых составов в стране превысил 91 процентов, а парк грузовых вагонов сейчас достигает 104 тысяч единиц, однако из этого количества у 33 тысяч вагонов продленный и гарантийный сроки эксплуатации уже исчерпаны, еще у 33 тысяч срок службы был продлен. За последние четверть века парк вагонов предприятия сократился на 171 тысячу единиц, и «Укрзализныця» за этот период времени смогла закупить только 25 тысяч новых вагонов, из них 15 тысяч – это полувагоны. Что касается зерновозов, то последние раз их закупали в далеком 1993 году.
В компании подчеркнули, что дефицит грузовых составов негативно сказывается на перевозках. Износ окатышевозов сейчас достиг 94 процентов, зерновозов – почти 98 процентов, полувагонов – 89 процентов. Недавно Владимир Омелян, министр инфраструктуры, поручил Войцеху Бальчуну, главе компании, до конца этого месяца предоставить пятилетний план по обновлению подвижного состава.
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