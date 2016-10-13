Индексация пенсий не сделает украинских стариков богаче

В декабре пенсионеров Украины ждет повышение пенсий, однако стандарты подрастут только на десять процентов, кроме того, в 2017 году планируется также увеличить пенсию еще на десять процентов, но, как отмечают эксперты, от этого украинцы богаче не станут. По информации replyua.net, к концу текущего года минимальная пенсия в Украине будет 1247 гривен, а сейчас одна достигает 1130 гривен.
Впрочем, даже после двукратного повышения на 20 процентов большинство пенсионеров будут жить с доходами ниже прожиточного минимума. По словам Галины Третьяковой, эксперта в области финансового обеспечения, Украине необходима масштабная пенсионная реформа, иначе никакие индексации не помогут повысить уровень жизни пенсионеров. Третьякова отметила, что нельзя обеспечить достойную старость людей только за счет солидарной системы, и, чтобы украинские пенсионеры действительно стали богаче за короткий срок, потребуется еще минимум два нововведения – добровольный и обязательный накопительные уровни.
Ранее Павел Розенко, вице-премьер-министр, отмечал, что с декабря пенсия увеличится у семи миллионов пенсионеров, пенсии которых зависят от минимальных. Напомним, что последний раз индексацию пенсий проводили в мае этого года.
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