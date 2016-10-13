Пономарь: он уже в Киеве

Рабочая неделя продолжается, и сегодня очень много важных новостей. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, Джон Абизейд, четырехзвездный генерал Соединенных Штатов, уже прибыл в Киев, и он будет работать стратегическим советником Степана Полторака. Также, отмечает Пономарь, пока остается неизвестным, пройдет ли встреча Нормандской четверки, и Путин, судя по всему, решил дождаться третьего тура теледебатов Клинтон и Трампа. Пришли очень хорошие и ожидаемые новости из ПАСЕ – были приняты две очень сильные резолюции касательно Украины. Еще одна отличная новость идет в корзину «Газпром, гудбай», пишет эксперт, - Польша собирается строить газовый хаб, после чего станет поставщиком газа, в том числе и в Украину. Польша будет поставлять американский и норвежский газ.
Еще одно хорошее событие из Германии – правительство страны усиливает борьбу с «Исламским государством» - несколько десятков военных Бундесвера станут обслуживать полеты самолетов Североатлантического альянса, которые оборудованы современными системами дальнего радиолокационного обнаружения.
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