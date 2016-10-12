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Експерти: Савченко та Льовочкіна – перші на виліт з української делегації в ПАРЄ

Експерти: Савченко та Льовочкіна – перші на виліт з української делегації в ПАРЄ
Український політолог Сергій Таран вважає, що слід якомога швидше виключити з української делегації в ПАРЄ Юлію Льовочкіну, яка голосувала за «диктаторські закони» 16 січня. В той же час, український волонтер Роман Донік вважає, що негайно потрібно виключити з делегації від України запроданку та зрадницю Надію Савченко, передає replyua.net.

«Якось іноземці попросили мене пояснити семантичний контекст часто вживаного в Україні слова «песец». Тепер я знаю як це пояснити. Це, коли нардепутат Юлія Льовочкіна, яка голосувала за «диктаторські закони» 16 січня і яка зараз є членом ПАРЄ від «Опоблоку» пропонує визнати системне порушення Україною прав людини через неякісне розслідування подій на Майдані», – прокоментував Сергій Таран.

Роман Донік, в свою чергу вважає, що настав час офіційно почути відповідь СБУ за заявою Савченко про її переговори з терористами і поїздки на тимчасово окуповану територію. «А, якщо вона збрехала, то офіційної заяви про те, що вона збрехала. В інтересах Росії між іншим. Можливо на підставі цього можна буде її взагалі прибрати з делегації ПАРЄ. Повинен же бути якийсь звід моральних правил. Типу не можна, тупо в очі брехати», – написав волонтер.

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