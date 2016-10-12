Охрименко: Украина должна отказаться от денег ЕС!

Украина обязана отвергнуть требования ЕС об отмене моратория на экспорт необработанного леса-кругляка, и Украине нужно потратить те шестьсот миллионов евро на реформирование экономики, а не на консультации. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Александр Охрименко.
По словам директора Украинского аналитического центра, отмена моратория в обмен на финансовую помощь – это полнейшая чушь, и требование Евросоюза изначально неправильное. «Европейскому обществу уже пора объяснить, что Украина не пойдет на такой шаг, и те 600 миллионов, которые предлагает ЕС, обернутся для нашей страны экологической катастрофой, и она грозит Украине», считает Охрименко. Также он отметил, что Украина переработает свой лес сама, а потом уже будет продавать готовую мебель в Евросоюз, и лес-кругляк не является темой для беседы об экспорте.
«Леса-кругляка в мире достаточно, он есть и в Бразилии, и в России, и в других странах, так почему бы Евросоюзу не взять его оттуда? И Венгрии, и Польше будет выгодно, если Украина будет экспортировать сырье, а не готовую мебель, а потом они же будут продавать мебель из нашего сырья и неплохо зарабатывать», отметил эксперт.
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