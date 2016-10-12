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В магазинах Украины появится козье молоко

В магазинах Украины появится козье молоко
В Украине живет много людей, которые стремятся покупать только качественную продукцию, однако наладить поставки козьего молока в супермаркеты страны будет очень сложно. Как сообщает replyua.net со ссылкой на АгроПортал, такое заявление прозвучало от Василия Цвыка, генерального директора крупной фермы «Татьяна 2011».

По его словам, многие украинцы готовы платить немалые деньги за качественные продукты питания, однако фермеры сталкиваются с большой проблемой – все супермаркеты Украины равняют производителей по одной линейке, но в настоящий момент уже идут переговоры и проводится дегустация. Директор фермы отмечает, что его предприятие торгует козьим молоком, и, если оно и появится в продаже в украинских магазинах, то только в супермаркетах, рассчитанных на обеспеченных покупателей, поскольку другие торговые сети пока не готовы к реализации этого продукта.

Цвык подчеркнул, что пока не будет называть супермаркеты, которые согласятся продавать козье молоко, но уже известно об одном крупном магазине, который готов выкупать все объемы производимой на ферме продукции, однако нужно сделать так, чтобы она была поделена между несколькими торговыми сетями. Впрочем, не исключено, что продукция будет передана только в одни «руки», добавил Цвык.

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