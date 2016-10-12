Турция и Украина будут производить радары

В пресс-службе «Укроборонпрома» сообщили о том, что Турция и Украина подписали соглашение о производстве радиолокационных станций.
Как передает replyua.net, соглашение было подписано между одной из турецких компаний и украинским «Укринмаш». Договор был заключен в рамках международной выставки, посвященной безопасности и оружию, которая в настоящий момент проходит в Киеве. Как стало известно, такое соглашение было подписано между двумя государствами в первый раз, и оно подразумевает тесное взаимодействие Турции и Украины в такой сфере, как оборона. Новое соглашение позволит получить более масштабные результаты, а также откроет для Украины абсолютно новые рынки, и это относится к государствам, входящим в НАТО. В компании отметили, что надеются на прогрессивные результаты.
Напомним, что ранее Россия и Турция возобновили сотрудничество после нескольких месяцев «противостояния». В частности, Турция «дало добро» на возобновление строительства газопровода «Турецкий поток». Однако, несмотря на возобновление сотрудничества с РФ, власти Турции по-прежнему заявляют о том, что не собираются признавать Крым российской территорией и выступают за целостность и суверенитет Украины.
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