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Після обшуків у Криму затримано 5 осіб

Після обшуків у Криму затримано 5 осіб
Після обшуків, ініційованих самопроголошеною «владою» анексованого Криму, було затримано п’ятеро кримчан. Про це сьогодні, 12-го жовтня, у своєму Фейсбуці повідомила кореспондент Лілія Буджурова, передає replyua.net.

«Сьогодні після обшуків у житлових будинках, в яких знайшли тільки книги на релігійну тематику, було затримано ще п’ятьох кримських мусульман. Їхні імена: Рустем Ісмаілов, Узеір Абдуллаєв, Тимур Абдуллаєв, Еміль Джемадинов і Айдер Салединов», - написала жінка. Кореспондент припустила, що ці люди, як і деякі затримані раніше, були «приписані» до терористичних організацій або названі учасниками організації Хізб ут-Тахрір.

«За непідтвердженими даними, з 5-ти сімей, в яких росте 17 дітей, забрали тільки батьків. Тепер ці діти – Наші Діти! На даний час під опікою громадського руху «Бізім балалар» знаходиться 47 дітей, які живуть за вашої підтримки. Це діти вбитих та зниклих безвісти кримських мусульман. Від тепер їх 64», - зазначила вона. Буджурова також просить всіх тих, кому не байдужі ці діти, допомагати їм. Як зазначалося раніше, у середу представники ФСБ Росії проводили обшуки у передмісті Сімферополя. Для психологічного тиску були задіяні озброєні ОМОН-івці.

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