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Підприємці будуть отримувати повідомлення при рейдерських атаках - Мороз

Підприємці будуть отримувати повідомлення при рейдерських атаках - Мороз
Незабаром власники бізнесу будуть отримувати повідомлення на мобільний номер та електронну пошту в разі спроби рейдерів заволодіти їхнім майном через внесення змін до реєстру. Про це під час розмови з кореспондентами розповів заступник глави Міністерства юстиції Мороз Павло, передає replyua.net.

«Механізм, завдяки якому будуть повідомлятися бізнесмени, буде передбачений у підзаконному акті. На мою думку, це має бути два варіанти: повідомлення на електронну пошту або через СМС на мобільний номер. Також може бути варіант і географічної пошти, але це не самий швидкий варіант сповіщення», - зауважив він.

«Бізнесмени також матимуть змогу подавати у електронному форматі заяви про заборону на реєстраційні дії щодо зміни власника», - зазначив заступник міністра. Як зазначалося раніше, Міністерство юстиції збирається посилити кримінальну відповідальність нотаріусів та реєстраторів за протизаконну зміну інформації реєстру про власність юридичних осіб. На думку Мін’юсту, це має суттєво знизити рівень рейдерських атак на підприємства в Україні. Можливо також доведеться змінити саму систему реєстрації, забезпечити більшу безпеку. Проте дане питання ще не розглядалося.

Горячая тема: Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления
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