"Азов" формує політичну партію "Національний корпус"

На цю п’ятницю, 14-го жовтня, заплановано перший з’їзд партії «Національний корпус», яка засновується силами організації «Азов». Про це сьогодні, 12-го жовтня, повідомляє прес-служба «Азову» на своєму веб-сайті, передає replyua.net.
«Вже цієї п’ятниці, 14 жовтня, об 11-й годині відбудеться перший урочистий з’їзд політичної партії «Національний корпус» за адресою: місто Київ, вулиця Грінченка, 7 (Будинок Архітектора)», - зазначено у інформаційному листі. «До ініціативної групи новоутвореної політичної сили входять представники громадської організації Цивільний корпус «Азов», ветерани полку «Азов» Нацгвардії України, волонтера та інші патріоти України», - наголошується у повідомленні.
Також на той самий день члени громадської організації «Азов» в центрі столиці організовують марш до дня українського козацтва. Про основний курс діяльності нової партії, її голову та інші деталі у повідомленні не зазначається. Також не зазначається формат зустрічі; кого і як до неї будуть пропускати. Нова партія – це зажди новий погляд на старі речі. Для України на сьогоднішній день важливими питаннями, за висновками політологів, залишають децентралізація, пенсійна реформа та підвищення рівня життя українців.
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