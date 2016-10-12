В следующем году украинцам придется выбирать между субсидиями и депозитами

О порядке начисления субсидий в отопительном периоде 2016-2017 в эфире «Громадського радио» рассказал директор Департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко, передает replyua.net.
«В этом году было несколько изменений, которые вступили в силу еще с мая. Последние изменения были внедрены 23 сентября – вступило в силу постановление, которое конкретизирует определенные элементы жилищных субсидий в части учета доходов отдельных категорий граждан. Речь идет об изменениях, которые касаются пенсионеров? У них, по сути, появилось право – или мы на общих основаниях берем их доходы за предыдущий календарный год, или они нас в декларации информируют о том, что не работают, указывают период, за который они хотят взять доходы, то есть предыдущий месяц перед обращением, и если действительно будет подтверждено, что это неработающий пенсионер, нет других доходов, кроме пенсии, то в его совокупный доход будет взят размер пенсии, которую он получал в прошлом месяце», – рассказал Виталий Музыченко.
По его словам, в этом году больше семей должны претендовать на субсидию, чем в прошлом году. В связи с различными событиями, особенно, повышении цен и тарифов, весьма незначительным повышением доходов населения, ожидается, что до 9-и миллионов домохозяйств смогут обратиться за получением жилищных субсидий.
Что касается переселенцев, живущих в арендованном жилье, то для них тоже есть возможность оформления субсидий, на основе договора аренды жилья. «Мы не требуем каких-то конкретных критериев, главное, чтобы это был письменно составленный договор, с указанием лиц, проживающих в арендованном жилье, и определено, кто платит за жилищно-коммунальные услуги. Это и будет основанием для назначения субсидий», – отметил специалист.
Есть определенный момент относительно депозитов и субсидий. В этом году ни депозиты, ни проценты по ним не учитываются при назначении жилищной субсидии, в следующем году правила изменятся. На следующий период, начиная с мая 2017 года, скорее всего, эти виды доходов будут включены к совокупной сумме доходов. Это активный доход, который, по сути, ничем не отличается от других. Пока мы над этим работаем. Нам нужно будет определиться, насколько действенными будут такие изменения, а потом будем уже инициировать или не инициировать подобное решение, отметил Виталий Музыченко.
В этом отопительном периоде в государственном бюджете на субсидии предусмотрено 40,3 миллиарда гривен. «Были заявления министра социальной политики господина Ревы, что о монетизации субсидий можно будет говорить только при условии снижения количества субсидиантов до 3 миллионов человек. Вопрос монетизации можно рассматривать в широком и узком смысле. Если в широком, то мы говорим о том, что все назначенные субсидии мы будем платить деньгами людям. К этому мы абсолютно не готовы в этом отопительном периоде, на следующий – покажет жизнь. Но, если мы говорим о монетизации остатков неиспользованных сумм субсидий, то, как элемент поощрения населения к энергоэффективному поведению, этот вопрос рассматривается и министерство над этим работает», – отметил Музыченко.
По его словам, остатки – это когда, например, начисляется определенное количество кубометров газа, а граждане потребляют меньше. Субсидия назначается на определенный социальный норматив, но некоторые граждане потребляют меньше за счет различных обстоятельств. Отдельные граждане прикручивают краник, а другие уже внедрили определенные меры, например, изменили котел, и в них естественно стало меньше потребление природного газа. Поэтому мы хотим поощрить граждан как раз потреблять меньше из-за внедрения определенных мероприятий. И для этого мы видим необходимым проработать вопрос, чтобы неиспользованные суммы субсидий выдали гражданам. Но на каких условиях – это уже вопрос дискуссии, так как один из вариантов предусматривает направить эти средства на энергосберегающие мероприятия.
Некоторые скептики говорят, что суммы субсидии невелики, а времени на сбор необходимых документов уходит много. Здесь следует отметить, что сумма невелика в неотапливаемый период. Действительно, там значительная часть субсидий составляет 5, 10, 20, 50 гривен, в среднем – это где-то до 200-250 гривен на одно домохозяйство. Но, если говорить об отопительном периоде, то, конечно, ситуация меняется. «Средний размер субсидии, который мы прогнозируем в этом отопительном периоде, будет составлять где-то до 2000 гривен на домохозяйство в месяц. Я думаю, это уже будет значительная сумма, за которой подавляющее большинство граждан, которые колеблются, обратятся», – подытожил Виталий Музыченко.
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