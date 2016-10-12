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Розведення військ біля Станиці Луганської має відновитися 13 жовтня - ГУР

Розведення військ біля Станиці Луганської має відновитися 13 жовтня - ГУР
В районі населеного пункту Станиця Луганська проросійські найманці продовжують відкривати вогонь по позиціях Збройних сил України, чим зривають виконання рамкової домовленості розведення сил та засобів, яка вступила в силу 22-го вересня. Про це сьогодні, 12-го жовтня, на Фейсбуці пише прес-центр Головного управління розвідки Міноборони України, передає replyua.net.

«Передові загони 11-го окремого мотострілецького батальйону другої окремої бригади 2 АК у Луганську досі не покинули позицій біля мосту через річку Сіверський Донецьк. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ до даного району не допускається через високий рівень загрози», - зазначається у повідомленні.

Відведення військ в Станиці Луганській планується відновити вже 13-го жовтня поточного року. Водночас українська розвідка не заперечує того, що є суттєва загроза відновлення ворожих збройних провокацій на всіх трьох ділянках розведення. Наразі сапери в населених пунктах Петрівське та Золоте займаються розмінуванням місцевості. Як відомо, напередодні речник Міноборони з питань АТО Лисенко Андрій повідомляв, що за йог даними, територію біля Петрівського було повністю розміновано.

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