В Украине представлен мощнейший боевой модуль для БТР

В Киеве презентовали модуль для БТР, обладающий системой постановки дымовой завесы с шестью установками. Как сообщает replyua.net со ссылкой на InfoResist, новый мощнейший модуль БАУ 23-2 будет выпускать компания Techimpex, и он поступит на вооружение украинской армии. Вес модуля достигает 860 килограммов.
Чтобы управлять этой новинкой, потребуются действия только одного человека. Также модуль способен отстреливать сразу два боекомплекта из пулемета и пушки. По словам создателей БАУ23-2, башня может оборачиваться на 55 градусов по вертикали и на 360 градусов по горизонтали, кроме того, модуль способен поражать и авиацию. Напомним, что ранее «Харьковское конструкторское бюро машиностроения» представило еще одну новейшую модель военной техники – бронетранспортеры БТР-4М. Была выпущена так называемая пробная партия, и ее отправили в Индонезию.
Сообщается, что эти боевые машины выпускались специально для индонезийской морской пехоты. Ранее Минобороны Индонезии заключило с Украиной контракт на приобретение партии БТР в амфибийном варианте. Скоро эти машины поступят на вооружение индонезийской армии.
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