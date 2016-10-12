В Украине снижается производство электроэнергии

С января по сентябрь текущего года все предприятия «Энергоатома» снизили производство электроэнергии на десять процентов. Как передает replyua.net, всего было произведено 57 миллиардов кВт/час. В пресс-службе «Энергоатома» отметили, что на 10,4 процентов снизилась выработка электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Однако, согласно плановому заданию, производство было перевыполнено на два процента. Кроме того, все электростанции предприятия отпустили на рынок 54 миллиарда кВт/час против 60 миллиардов кВт/час в период с января по сентябрь прошлого года. Доля всех электростанций «Энергоатома» в общей структуре действующих в Украине предприятий по производству электроэнергии сейчас составляет примерно 52 процента, в структуре отпущенной на рынок электроэнергии – 53 процента.
Объем капитальных вложений за этот период достиг 2,653 миллиардов гривен, что на 500 миллионов гривен больше, чем за период с января по сентябрь прошлого года. Кроме того, за указанный период «Энергоатом» перечислил в бюджет всех уровней порядка 5,4 миллиардов гривен, расчеты по страхованию при этом достигли 1,18 миллиардов гривен.
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