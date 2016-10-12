валюта
СпецтемаБойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає

В Украине снижается производство электроэнергии

В Украине снижается производство электроэнергии
С января по сентябрь текущего года все предприятия «Энергоатома» снизили производство электроэнергии на десять процентов. Как передает replyua.net, всего было произведено 57 миллиардов кВт/час. В пресс-службе «Энергоатома» отметили, что на 10,4 процентов снизилась выработка электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Однако, согласно плановому заданию, производство было перевыполнено на два процента. Кроме того, все электростанции предприятия отпустили на рынок 54 миллиарда кВт/час против 60 миллиардов кВт/час в период с января по сентябрь прошлого года. Доля всех электростанций «Энергоатома» в общей структуре действующих в Украине предприятий по производству электроэнергии сейчас составляет примерно 52 процента, в структуре отпущенной на рынок электроэнергии – 53 процента.

Объем капитальных вложений за этот период достиг 2,653 миллиардов гривен, что на 500 миллионов гривен больше, чем за период с января по сентябрь прошлого года. Кроме того, за указанный период «Энергоатом» перечислил в бюджет всех уровней порядка 5,4 миллиардов гривен, расчеты по страхованию при этом достигли 1,18 миллиардов гривен.

Горячая тема: Бойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
11 окт 2016
39354

Бойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає

Сьогодні, 11-го жовтня, вранці в зоні проведення антитерористичної операції в районі Широкине-Водяне ворог наніс масований удар по позиціях Збройних сил України. В результаті важкого обстрілу було

11 окт 2016
18781

Портніков: Київ вперше з часів мінських перемовин почав диктувати свої умови Москві

Помічник президента Росії Юрій Ушаков зробив заяву про можливе проведення в Берліні 19 жовтня зустрічі в "нормандському форматі". Примітно, що ця заява прозвучала саме з Москви, а не з Берліна,


Свежие новости

Найгучніші заяви політиків 11 жовтня

Шевцова: в Кремле начинают нервничать

В Украине представлен мощнейший боевой модуль для БТР

Синоптики: на Украину надвигается мощный циклон с Балкан

Пономарь: немного информации о Франсуа Олланде

В Украине снижается производство электроэнергии

Митчелл: действия русских в Сирии похожи на поступки нацистов

Новый опрос: между Трампом и Клинтон разрыв увеличивается

Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления

Блогер: Путін знову обманув самого себе

Блогер пояснив, чому росіянам не варто радіти Турецькому потоку

Розенко запевняє, що підвищувати пенсійний вік поки що не будуть

У США є ще один привід для санкцій проти РФ

Європейські дипломати розповіли як пов’язані Сирія та «українські» санкції проти Росії

Стало відомо, коли ООН отримає нового Генсека

Меркель критикують за співпрацю з диктаторами

Питання відставки президента ПАРЄ буде залежати від його подальших слів щодо РФ - Ар'єв

Набіулліна розповіла коли знизить облікову ставку для росіян

Українська сторона під час переговорів жорстко ставила питання РФ та ОРДЛО - Оліфер

Соглашение Украины о дружбе с Россией до сих пор действует, и это нонсенс, – Огрызко

 Новости за день