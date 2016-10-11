Анастасія Приходько запропонувала конвоювати російську делегацію на «Євробаченні»

Як передає replyua.net, українська співачка Анастасія Приходько зробила чергову антиросійську заяву. Цього разу вона запропонувала, щоб російська делегація на музичному конкурсі «Євробачення», який в наступному році відбудеться в Києві, пересувалася під конвоєм.
Так вона прокоментувала питання видання «Апостроф», журналісти якого поцікавилися, чи бачить вона загрозу для російської делегації в столиці України. «Конкурс буде проходити у нас на лівому березі? Ну, а ось російська делегація нехай буде на правому. Під конвоєм привезли і відвезли назад», - заявила вона.
За словами Приходька, російська делегація як завжди буде «агресивною і провокативною». За її словами, вона б воліла взагалі не бачити росіян на конкурсі. Прокоментувала вона і можливу участь на «Євробаченні» від Росії уродженця Запорізької області Олександра Панайотова, який раніше заявив, що своїм виступом міг би об'єднати народи двох країн.
Приходько назвала ініціативу колеги маренням і порадила йому не вступати в політичні ігри. Нагадаємо, Приходько представляла Росію на «Євробаченні» в 2009 році. Після революції Гідності в Україні підтримала новообрану владу і дії ВСУ в Донбасі. На своїх сторінках в соцмережах у спілкуванні з росіянами неодноразово намагалася донести, що насправді відбувається в Україні.
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