Справа горе-судді з Дніпра: Майно арештоване, суддя на волі

Солом’янський районний суд міста Київ наклав арешт на нерухоме майно, коштовні речі та грошові кошти, які було вилучено під час обшуків в житловому приміщенні судді Жовтневого районного суду Дніпра, якого затримали «на гарячому». Таке рішення за клопотанням представників антикорупційного бюро суд прийняв сьогодні, 11-го жовтня, інформує прес-служба НАБУ, передає replyua.net.
Дещо раніше Солом’янський райсуд обрав для горе-судді запобіжний захід у вигляді «викупу» в розмірі 260 тисяч гривень. Як розповідають представники антикорупційного бюро, хабарник вже вніс заставу та знаходиться на волі. «Детективи НАБУ також своєчасно конфіскували закордонні документи у затриманого судді. Таким чином, законного способу покинути країну в судді-корупціонера немає», - зауважили у прес-центрі.
Як зазначалося раніше, суддю Жовтневого райсуду Дніпра було затримано під час отримання неправомірної винагороди (10 тисяч доларів США). Він вимагав та отримав хабар за вплив на прийняття рішення уповноваженого на виконання функції держави. Проте, як показує попередня практика з суддею Чаусом, якого також зловили на хабарництві, брак закордонного паспорта та відсутність конфіскованого майна не заважають суддям тікати з України.
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