Переважна кількість українських ЗМІ працюють на інтереси їх власників - дослідження

На медіа-ринку України переважна кількість агентств знаходиться у приватній власності осіб, які займають ключові посади в державі або належать до найбагатших людей України. Про це можна дізнатися з результатів дослідження проекту «Моніторинг медіавласності», ініціаторами якого є Інститут масової інформації та Репортери без обмежень, пише «Укрінформ», передає replyua.net.
«Головною вимогою роботи більшості ЗМІ в Україні є інтереси їх власників. Корупція та недостача у фінансуванні погіршують загальний медіа-фон. Це основні результати проведеного дослідження, дані до якого бралися з липня по жовтень поточного року», - заявив під час презентації голова проекту МОМ Олаф Штейнфадт.
Він зауважив, що приватні засобі масової інформації займають визначне місце у інформативній політиці країни. І майже всі вони знаходяться у власності найзаможніших людей нашої країни. Навіть якщо їхні імена і достатньо відомі, то про те, що вони володіють тими чи іншими медійними агентствами ніхто не знаю. В результатах дослідження зазначається, що переважна частина медіа на телебаченні, а саме чотири канали, які знаходяться у приватній власності, займають ¾ всього телевізійних ЗМІ України.
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