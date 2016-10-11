Эксперт: Зимой обойдемся без российского газа, а вот за углем можем опять отправиться в ДНР



В Киеве со вчерашнего дня начинают включать отопление в социально-медицинских учреждениях, и в распоряжении мэра Киева указано, что 90% объектов социальной сферы получили акты готовности к отопительному сезону. Насколько



«Большинство городов Украины рапортуют, что они готовы к отопительному сезону на 100%. Но сделали ли они весь комплекс мероприятий, которые должны быть сделаны перед отопительным сезоном, я сомневаюсь. Есть необходимость прочищать отопительную систему, надо выпускать воздух, и промывать специальной жидкостью батареи. Это должно происходить в каждом доме для того, чтобы отопление работало эффективно. К сожалению, в Украине за последние 12 лет это не происходит, поэтому отопление становится менее качественным. У нас, как всегда, зима пришла неожиданно, но в этом году страна оказалась в крайне тяжелой ситуации. В частности следует отметить Киев, ведь он находится в гораздо лучшей ситуации, чем другие города страны», – рассказал эксперт.



По его словам, в этом году на складах в Украины, примерно 1 миллион 300 тысяч тонн угля, в то время как в прошлом году в это время мы имели 2 миллиона 400 тысяч тонн, и все эксперты говорили, что это мало.



В прошлом году власти закупала уголь на неподконтрольных территориях, и это вызвало у общественности глубокое беспокойство. Здесь следует сообщить, что мы постоянно завозим уголь с неподконтрольной территории, люди на том зарабатывают бешеные деньги – речь идет о миллиардах гривен. С оккупированной территории вывозится уголь по одной цене, на подконтрольной Украине территории он продается по другой, рассказал Александр Харченко.



«Есть много путей, как избавиться от угольной зависмости: можно менять технологию и котлы, и это не какие-то космические технологии. Другое дело, можно импортировать этот уголь? Я думаю, да, потому что весь мир сегодня сокращает добычи угля, поэтому будет рад поставлять его, он есть и в Америке, в Южной Африке, и в Португалии, и в Австралии. Его можно импортировать, но этим никто не хочет заниматься через сверхприбыли, которые возникают в этой ситуации. Поэтому вполне ожидаемо, что уголь опять к нам придет из оккупированных территорий, потому что мы сейчас имеем лишь 1,5 железнодорожные пути, по которым мы можем вывозить этот уголь, и если что-то произойдет с этими путями, - например подрыв или обстрел, или проблемы с «Укрзализныцей», то мы не будем иметь никакого угля», – отметил эксперт.



К этому добавляется то, что в этом году крайне трудно проходила ремонтная кампания Энергоатома, и ремонтники говорят, что не смогут нормально работать, как два года подряд. И может случиться так, что один или два блока зимой выпадут с производства.



Что касается запасов газа, то с этим, подчеркивает эксперт, в Украины проблем не должно быть. «Газа у нас хватит, я в этом уверен, потому нам вряд ли нужен российский газ. Но, если мы производим электричество из газа, то он становится в 2,5 раза дороже. Сейчас мы платим 1,19 копеек, а дальше цена будет 2,5-2,7 копеек. Но вопрос в том, кто за это заплатит», – рассказал Харченко.



Если говорить о соотношении зарплат и тарифов для населения, то все зависит от размера зарплаты и уровня потребления коммунальных услуг. «Если у вас больше 15% идет на оплату коммунальных услуг, то вы можете получить субсидии. Это доступно, сейчас миллионы семей ее получают, и это один из лучших путей, чтобы смягчить эту социальную напряженность. Другое дело, что субсидия убивает желание экономить электроэнергию, ведь она немного великовата. Потому что сейчас люди, которые получают субсидию, потребляют столько же газа и электричества, как и все остальные. А мы акцентируем свое внимание на меньшем потреблении и энергоэффективности своих зданий. Надо проводить такую политику, чтобы люди, которые получают субсидию, хотели экономить. Можно разработать механизм, когда люди, потребляя на 20% меньше норматива, получат разницу деньгами, тогда они будут стимулированы потреблять меньше, и что-то делать для того, чтобы потреблять меньше. Ведь будет лучше, если люди будут иметь новые окна, будут утеплять стены, ставить менее энергозатратные котлы. Все это вместе создаст ситуацию, когда мы меньше потребляем, а значит стаем энергонезависимыми и будем платить, соответственно, меньше», – подытожил Александр Харченко.



Горячая тема: Після заяв Олланда відключення Росії від SWIFT стає питанням часу, – Портніков Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter В Киеве со вчерашнего дня начинают включать отопление в социально-медицинских учреждениях, и в распоряжении мэра Киева указано, что 90% объектов социальной сферы получили акты готовности к отопительному сезону. Насколько Киев и остальная Украина действительно приготовились к зиме, в эфире «Громадського радио» рассказал генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает replyua.net «Большинство городов Украины рапортуют, что они готовы к отопительному сезону на 100%. Но сделали ли они весь комплекс мероприятий, которые должны быть сделаны перед отопительным сезоном, я сомневаюсь. Есть необходимость прочищать отопительную систему, надо выпускать воздух, и промывать специальной жидкостью батареи. Это должно происходить в каждом доме для того, чтобы отопление работало эффективно. К сожалению, в Украине за последние 12 лет это не происходит, поэтому отопление становится менее качественным. У нас, как всегда, зима пришла неожиданно, но в этом году страна оказалась в крайне тяжелой ситуации. В частности следует отметить Киев, ведь он находится в гораздо лучшей ситуации, чем другие города страны», – рассказал эксперт.По его словам, в этом году на складах в Украины, примерно 1 миллион 300 тысяч тонн угля, в то время как в прошлом году в это время мы имели 2 миллиона 400 тысяч тонн, и все эксперты говорили, что это мало.В прошлом году власти закупала уголь на неподконтрольных территориях, и это вызвало у общественности глубокое беспокойство. Здесь следует сообщить, что мы постоянно завозим уголь с неподконтрольной территории, люди на том зарабатывают бешеные деньги – речь идет о миллиардах гривен. С оккупированной территории вывозится уголь по одной цене, на подконтрольной Украине территории он продается по другой, рассказал Александр Харченко.«Есть много путей, как избавиться от угольной зависмости: можно менять технологию и котлы, и это не какие-то космические технологии. Другое дело, можно импортировать этот уголь? Я думаю, да, потому что весь мир сегодня сокращает добычи угля, поэтому будет рад поставлять его, он есть и в Америке, в Южной Африке, и в Португалии, и в Австралии. Его можно импортировать, но этим никто не хочет заниматься через сверхприбыли, которые возникают в этой ситуации. Поэтому вполне ожидаемо, что уголь опять к нам придет из оккупированных территорий, потому что мы сейчас имеем лишь 1,5 железнодорожные пути, по которым мы можем вывозить этот уголь, и если что-то произойдет с этими путями, - например подрыв или обстрел, или проблемы с «Укрзализныцей», то мы не будем иметь никакого угля», – отметил эксперт.К этому добавляется то, что в этом году крайне трудно проходила ремонтная кампания Энергоатома, и ремонтники говорят, что не смогут нормально работать, как два года подряд. И может случиться так, что один или два блока зимой выпадут с производства.Что касается запасов газа, то с этим, подчеркивает эксперт, в Украины проблем не должно быть. «Газа у нас хватит, я в этом уверен, потому нам вряд ли нужен российский газ. Но, если мы производим электричество из газа, то он становится в 2,5 раза дороже. Сейчас мы платим 1,19 копеек, а дальше цена будет 2,5-2,7 копеек. Но вопрос в том, кто за это заплатит», – рассказал Харченко.Если говорить о соотношении зарплат и тарифов для населения, то все зависит от размера зарплаты и уровня потребления коммунальных услуг. «Если у вас больше 15% идет на оплату коммунальных услуг, то вы можете получить субсидии. Это доступно, сейчас миллионы семей ее получают, и это один из лучших путей, чтобы смягчить эту социальную напряженность. Другое дело, что субсидия убивает желание экономить электроэнергию, ведь она немного великовата. Потому что сейчас люди, которые получают субсидию, потребляют столько же газа и электричества, как и все остальные. А мы акцентируем свое внимание на меньшем потреблении и энергоэффективности своих зданий. Надо проводить такую политику, чтобы люди, которые получают субсидию, хотели экономить. Можно разработать механизм, когда люди, потребляя на 20% меньше норматива, получат разницу деньгами, тогда они будут стимулированы потреблять меньше, и что-то делать для того, чтобы потреблять меньше. Ведь будет лучше, если люди будут иметь новые окна, будут утеплять стены, ставить менее энергозатратные котлы. Все это вместе создаст ситуацию, когда мы меньше потребляем, а значит стаем энергонезависимыми и будем платить, соответственно, меньше», – подытожил Александр Харченко.