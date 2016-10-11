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Число жертв отравления суррогатом достигло 54 человек

Число жертв отравления суррогатом достигло 54 человек
Продолжает увеличиваться число жертв отравления суррогатной водкой, и по состоянию на утро 11 октября скончались уже 54 человека. Как передает replyua.net, такие данные приводят сотрудники Государственной службы Украины по вопросам защиты потребителей и безопасности пищевых продуктов.

Как стало известно, еще в одном регионе Украины зафиксировано массовое отравление фальсифицированными алкогольными напитками. Речь идет о Днепропетровской области – в селе Катещино Томаковского района отравились сразу восемь человек, одного из них врачам спасти не удалось. За последнее время было зафиксировано 122 случая тяжелой формы отравления суррогатной водкой. По последним данным, самое большое число отравившихся на сегодняшний день в Харьковской области.

87 человек получили серьезное отравление, сорок из них умерли. Напомним, что ранее сотрудники Службы безопасности совместно с сотрудниками прокуратуры Харьковской области смогли задержать мужчину, который организовал изготовление суррогатного алкоголя, что привело к гибели десятков людей. Работа по задержанию длилась около пяти суток. Кроме организатора, также были задержаны еще трое его «напарников».

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