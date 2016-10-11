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МИД Украины: последствия введения визового режима будут колоссальными

МИД Украины: последствия введения визового режима будут колоссальными
Если Украина надумает ввести визовый режим, российская сторона ответит тем же, что приведет к масштабным последствиям – украинцы, которые сейчас работают в России, могут не вернуться в Украину и будут рассчитывать на российское гражданство. Как передает replyua.net, об этом в программе «Свобода слова» заявил Алексей Макеев, глава департамента политики и коммуникаций внешнеполитического ведомства Украины.

По его словам, дипломатия подразумевает взаимность, и Россия, скорее всего, также введет визовый режим, и, помимо этого, украинцы, зарабатывающие в России деньги, окажутся перед очень сложным выбором. По мнению Макеева, большинство из них могут сделать выбор в пользу РФ и получить российское гражданство, и идея введения визового режима очень несвоевременная и не продуманная, поскольку в результате такие действий украинские власти могут потерять десятки, если не сотни тысяч украинцев.

«Дело в том, что после введения визового режима, украинцам, находящимся в РФ, нужно будет срочно вернуться на родину, чтобы эти визы оформить, но не факт, что это захочет сделать большинство. Многие предпочтут остаться в России, и власти РФ, увидев, что происходит, согласятся приютить украинцев», уверен Макеев.

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