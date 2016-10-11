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Підприємці не стараються підвищувати зарплати своїм працівникам - Порошенко

Підприємці не стараються підвищувати зарплати своїм працівникам - Порошенко
Після того, як податкове навантаження було знижено, підприємці не сильно постаралися, щоб підвищити зарплати своїм працівникам. Про це сказав президент України Петро Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку перед Днем захисника України, інформує replyua.net.

«Відверто кажучи, я не достатньо задоволений легалізацією зарплат в українських підприємствах. Нами було прийнято важливе рішення – знизити рівень єдиного соціального внеску. Ми очікували, що ну різницю, яку віддала держава бізнесу, підприємці будуть виплачувати своїм працівникам. Проте ми цього не спостерігаємо, і з цим потрібно щось робити», - зазначив глава держави.

«Я впевнений, що зарплати людям досі не були підвищені до того рівня, на який ми скоротили виплату податків. Підприємства отримали значну економію, але кому вона тепер іде в кишеню? Питання риторичне», - зауважив Порошенко. Водночас він підкреслив, що прогрес по підвищенню зарплати є, і він непоганий. «Ми бачимо, як зарплати ростуть, і це позитивний момент, оскільки це дає змогу українським громадянам залишатися та працювати вдома, а не шукати заробітку за кордоном. Це також певною мірою має відзначитись на економіці України», - додав він.

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