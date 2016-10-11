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Тепло до будинків Києва прийде 12 жовтня - Кличко

Тепло до будинків Києва прийде 12 жовтня - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко віддав розпорядження починати підключення до теплопостачання житлові будинки міста. Про це розповідає прес-центр Київської міської державної адміністрації, передає replyua.net.

«У зв’язку з тим, що температура повітря стрімко знижується і її середня добова позначка складає менше 8-ми градусів, порадившись з колегам, ми вирішили, що потрібно починати подачу тепла до будинків. Адже технічний процес запуску опалення – це досить тривала процедура», - розповів Кличко.

У повідомленні також зазначається, що підключення до опалення від 10-го жовтня почали школи, дитячі садки, поліклініки та лікарні. «Згідно з графіком теплопостачання, яке було подане ПАТ «Київенерго» і ТОВ «Єврореконтрукція», опалювальний сезон в столиці мали б почати від 17-го жовтня», - наголошується у інформаційному листі. «Згідно з рішенням міської влади Києва, від 12-го жовтня столичні теплокомпанії мають почати подачу теплоносія до житлових будинків», - зазначає прес центр Київської МДА. Водночас з тим у повідомленні не вказується вид покарання підприємств у разі несвоєчасної подачі тепла. Кличко також зауважив, що в Києві досі не виконанні всі необхідні ремонтні роботи теплоносіїв, і запуск опалення може дещо затягнутися.

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