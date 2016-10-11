Уряд прийняв концепцію підвищення рівня інформованості світу про Україну

Уряд прийняв концепцію популяризації України в цивілізованому світі щодо інтеграції її інтересів у світовому інформаційному просторі. Дану концепцію було розроблено Міністерством інформаційної політики та прийнято під час засідання Кабінету міністрів України, повідомляє пре-служба Мінінформу, передає replyua.net.
«У цілому світі знання людей про нашу державу суттєво відрізняться. Одні кажуть, що дуже мало знають про Україну, інші – захоплюються нами. Одні ненавидять нас, інші ж навпаки – висловлюються свою підтримку та повагу», - розповів замісник міністра Біденко Артем. Також він зауважив, що за час військового протистояння на сході України, інтерес людей у світі до нашої країни значно зріс. Перед ухваленням концепції, її обговорили з експертами, серед яких знаходилися представники діаспори.
Концепцію також було винесено на обговорення на офіційному веб-сайті міністерства. Вона також знайшла підтримку серед інших міністерств. У документі немає переліку точних кроків. У розділі «Реалізація» вказується, що потрібно проводити інформаційні кампанії для підвищення рівня інформованості світу про Україну. Також має бути створена система для відстеження та протидії дезінформаторів, які діють проти інтересів України.
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