Польша и Украина близки к совместному производству военной техники

Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, после переговоров с Павлом Солохом, главой Бюро национальной безопасности Польши, заявил о том, что Украина и Польша смогут сотрудничать в военной сфере, передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам секретаря СНБО, польские и украинские предприятия военно-промышленной отрасли в ближайшее время могут создать современные производства, а также множество крупных проектов по выпуску военной техники. Турчинов подчеркнул, что Польша и Украина должны повысить планку сотрудничества в сфере обороны, создать совместные проекты и производства, которые смогут повысить оборонную способность двух государств. Также Турчинов пояснил, что в настоящий момент украинские предприятия военно-промышленного комплекса, а также их польские партнеры уже сотрудничают по вопросам разработки новой военной техники и вооружения современного типа.
Напомним, что ранее представители Укроборонпрома заявили о том, что ВПК пройдет через корпоратизацию, которая позволит военно-промышленному комплексу быстро интегрироваться в мировую экосистему.
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